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Пензенский Россельхознадзор ищет очаги паразитирующего сорняка (видео)

1 августа в 19:54 138 просмотров
, но и огороды жителей, и поля сельхозназначения. Небольшой сорняк, казалось бы, не наносит прямого вреда человеку, однако из-за него может пострадать урожай. Проверить очаги повилики на места выехали специалисты Россельхознадзора.

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Пензенские сельскохозяйственные угодья — во власти повилики. Паразитирующий сорняк захватывает не только необрабатываемые участки земли, но и огороды жителей, и поля сельхозназначения. Небольшой сорняк, казалось бы, не наносит прямого вреда человеку, однако из-за него может пострадать урожай. Проверить очаги повилики на места выехали специалисты Россельхознадзора.

Повилика — растение-иждивенец, внешне напоминает нитки, которые приклеились к растению.

«Она оплетает любые растения-хозяева и питается за их счет. На ней появляются присоски, которые плотно впиваются в стебли, листья, и оттуда повилика получает питательные вещества, которые ей необходимы для роста», — рассказала младший научный сотрудник лаборатории пензенского филиала «Всероссийского центра карантина растений» Екатерина Сухолозова.

На то, чтобы убить хозяина, повилике нужно несколько недель. Набравшись сил, сорняк может перебираться все дальше вглубь поля по другим растениям. Повилика находит своих жертв по запаху, в списке у сорняка их более 200 — от луговых трав и цветов до культурных злаков.

Участки земли, на которых цвела или цветет повилика, у специалистов Россельхознадзора на постоянном контроле и входят в категорию карантинных территорий. На таких нельзя сажать определенные культуры, а сам участок необходимо постоянно косить и обрабатывать гербицидами, чтобы избавиться от очага заражения. Однако этого правила придерживаются не все владельцы земельных участков. Многие за халатность в конце сезона платят урожаем.

«Если в зерне, в продукции, которая вывозится из региона, попадаются семена повилики, она останавливается. Вводится запрет на ее экспорт, проводится дополнительная очистка и обработка», — сказал государственный инспектор управления Россельхознадзора по Республике Мордовии и Пензенской области Евгений Сухолозов.

Специалисты взяли образцы паразитирующего растения в лабораторию. Исследования должны показать, насколько много алкалоидов, вредных веществ, содержится внутри сорняка, и содержит ли растение вирусные заболевания, сообщает телеканал «Экспресс».


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