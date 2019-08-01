Два пензенских села временно останутся без газа
Сквер, дороги, водоснабжение. Как изменится жизнь в Чемодановке
Кто уберет горы мусора на берегу Сурского водохранилища?
Отзыв на книгу Дэниела Киза «Прикосновение» (16+)
Наши новости
Молодые пензенцы могут получить миллион на реализацию идеи
Пензенский студент попал в финал международного конкурса
В Пензенской области ремонтируют 36 школ
«Молком» и зоопарк Пензы запустили совместный проект для детей
Юные пензенские туристы вернулись с Центрального Кавказа
Шесть пензенцев успешно защитили проекты на «iВолге»
До 1 сентября учебники поступят во все пензенские школы
Александр Воронков рассказал, перенесут ли День знаний на 2 сентября
Губернатор ответил на вопрос пользователя о переносе 1 Сентября
Губернатора заинтересовал проект молодого пензенца

Пензенских студентов поразило отношение граждан КНР к русской культуре (видео)

1 августа в 19:56 116 просмотров
«Волга-Янцзы». Там они провели десять дней, которые оказались насыщенными на творческие и образовательные события. Ребята признаются: поездка помогла разрушить многие стереотипы о китайцах. Их поразило отношение граждан КНР к труду и русской культуре: например, буквально на всех концертах и круглых столах звучали наши песни.

" data-title="Пензенских студентов поразило отношение граждан КНР к русской культуре — Пенза-пресс, рунет за день">

Студенты из Пензы посетили Поднебесную в рамках форума «Волга-Янцзы». Там они провели десять дней, которые оказались насыщенными на творческие и образовательные события. Ребята признаются: поездка помогла разрушить многие стереотипы о китайцах. Их поразило отношение граждан КНР к труду и русской культуре: например, буквально на всех концертах и круглых столах звучали наши песни.

Дмитрий Фомичев рассказал о городе Чанша и провинции Хунань как профессиональный экономист-международник, но познания второкурсника об этой географической точке гораздо глубже. Он провел в передовом китайском городе десять дней с ответственной миссией — быть делегатом на форуме «Волга-Янцзы» от Пензенской области.

Там он раскрыл себя с еще одной стороны — как начинающий музыкант-скрипач. Пензенские студенты вообще поражали своих заграничных коллег не только знаниями, но и творчеством.

«Меня поразил гигантизм китайцев, они строят огромные, невероятно красивые здания, у них архитектура на колоссальном уровне, даже обычные музеи — невероятные: большого размера, неимоверно интересной формы и это поражает», — рассказал студент Пензенского государственного университета Сергей Митрофанов.

В насыщенной программе студентов: — три концерта, образовательные мероприятия и экскурсии по достижениям китайской промышленности. Это и новейшие технические разработки, и знаменитый на весь мир фарфор. В делегацию от Пензенской области вошли десять человек, шестеро из них — студенты ПГУ. Такой выбор делегатов — не случаен. В провинции Хунань — два крупных университета Китая, к тому же, сотрудничество «Волга-Янцзы» нацелено именно на будущее, сообщает телеканал «Экспресс».


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...