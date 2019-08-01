Мастер по дереву из Пензы воссоздал копию скульптуры из «Эрмитажа» (видео)

Каждая из деревянных скульптур отлично передает задумку, а главное — настроение автора. Михаил Тронин, хоть сам и называет себя самоучкой, — резчик по дереву с богатым стажем. Он выполнил первую работу 35 лет назад.
«Заступая в наряд, увидел, как парень режет по дереву, посмотрел, решил, что тоже так смогу. На втором курсе ленинградского топографического училища начал с обычных масок, потом все сложнее и сложнее работы делал», — рассказал мастер.
Сейчас Михаил Тронин вырезает миниатюрные композиции в подарок друзьям. Среди них — копия нэцкэ [миниатюрная скульптура, произведение японского прикладного искусства], которая хранится в «Эрмитаже», там представлена крупнейшая в России коллекция этих японских скульптур.
Из-под его резца вышло порядка 500 работ. Михаил Тронин хранит часть богатой коллекции у себя дома — сказочные и мифические персонажи, животные и маски не выцветают и уже несколько десятилетий сохраняют свой первозданный вид. Для своих работ мастер использует липу, березу, бук и ольху.
Инженер-геодезист по специальности хоть и не имеет художественного образования, уверен, что ему удалось приобщиться к старинному народному промыслу благодаря навыку объемного видения фигуры и чувству перспективы. Задумок у мастера — немало. В ближайшее время он собирается вырезать фигуру князя Владимира, сообщает телеканал «Экспресс».