Пензенские ватерполистки уступили москвичкам в финальном этапе турнира (видео)

В Пензе завершается финальный этап девятой летней спартакиады учащихся России (0+) по водному поло среди девушек. Напомним, наш город принимает соревнования по четырем видам спорта из 42. В заключительной встрече группового турнира сборная Пензенской области принимала команду из столичного региона.

Заключительный матч группового этапа всероссийской спартакиады учащихся хозяйки бассейна начали в атакующей манере, однако реализовать свои шансы так и не удалось. Сборная Московской области постепенно перевела игру на чужую половину поля и уже к первому перерыву вела со счетом 5:0.

Как быстрее встать на ноги и избежать множества ошибок, в том числе — при организации тренировочного процесса, подсказывает Борис Гришин. Двукратный призер Олимпийских игр и Заслуженный мастер спорта по водному поло на этом турнире — в статусе главного судьи. Первое, на что обратил внимание известный советский ватерполист, — отсутствие должного освещения бассейна.

«После 16.00 здесь практически невозможно работать над техникой и тактикой спортсменов: вообще ничего не видно. Если по нормам, должно быть 800 единиц освещения, а сейчас — только 100. А так условия потрясающие: здесь и кадры, и тренеры, и ребята заинтересованы в происходящем. Ваша команда очень молодая, она не играет на равных с ведущими командами, но сопротивляется. У девочек есть огромное желание победить», — сказал он.

Пензенской команде не удалось в этой встрече избежать разгромного счета. 3 августа она сыграет (0+) в матче за девятое место со сборной Ростовской области. Один из главных фаворитов на победу в турнире — команда из Челябинского региона. В четырех поединках группового этапа представительницы Урала забросили в ворота соперниц 106 мячей.

Победитель и призеры всероссийской спартакиады учащихся по водному поло среди девушек станут известны 4 августа (0+), сообщает телеканал «Экспресс».