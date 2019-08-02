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Пензенские автобусы и троллейбусы временно изменят маршруты. СХЕМА

2 августа в 11:52 388 просмотров

В Пензе из-за проведения аварийных работ на участке тепломагистрали по улице Крупской изменятся схемы движения общественного транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Так, троллейбусы № 9 при следовании из Арбеково будут двигаться от остановки «Автодорожный колледж» по проспекту Победы и далее по маршруту, троллейбусы № 8 с улицы Карпинского поедут по улицам Ленина — Гагарина — Леонова — Циолковского — Беляева и далее по маршруту. Автобусы и маршрутки № 40, двигающиеся с улицы Крупской, поедут по улицам Циолковского — Леонова — проезд Байдукова и далее по маршруту.

Планируется, что работы завершатся до 20 часов 9 августа.


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