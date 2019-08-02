В России предложили бесплатно выдавать детские автокресла

Парламентарий обращаясь к главе российского правительства Дмитрию Медведеву отметила, что родителям приходится покупать несколько кресел по мере взросления ребенка. Причем в некоторых семьях может быть несколько детей, а значит, и количество необходимых кресел может увеличиться. Ольга Алимова отметила, что подобные требования безопасности влекут за собой большие траты, которые многие не могут себе позволить.



«Семья с ребенком, тем более, не одним, нуждается в автомобиле для комфортной езды в магазин, садик, школу и так далее. Какой бы автомобиль ни был, даже в старом и дешевом, если едут дети, должно быть детское автокресло. Многие рассматривают вариант с временным пользованием, пока ребенок не подрастет», — пояснила депутат.