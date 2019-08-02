Два пензенских села временно останутся без газа
Сквер, дороги, водоснабжение. Как изменится жизнь в Чемодановке
Кто уберет горы мусора на берегу Сурского водохранилища?
Отзыв на книгу Дэниела Киза «Прикосновение» (16+)
Наши новости
Специалисты нашли продукт, который препятствует развитию рака
Россиян предупредили о нашествии чужеродных насекомых
В Роскачестве рассказали, как спастись от интернет-мошенников
В России намерены торговать данными автовладельцев
Володин призвал ответственнее заниматься обустройством леса в регионах
Россиянам будет сложнее попасть в Финляндию
Диетологи нашли уникальный способ похудения
Россиян предупредили об аномально холодном августе
Ученые назвали первый признак алкоголизма
Разработан тест, дающий прогноз по развитию опасной женской болезни

В России предложили бесплатно выдавать детские автокресла

2 августа в 12:12 210 просмотров
, которые не могут их себе позволить, сообщает RT.

" data-title="В России предложили бесплатно выдавать детские автокресла — Пенза-пресс, рунет за день">

Депутат Госдумы Ольга Алимова предложила бесплатно выдавать детские автокресла тем семьям, которые не могут их себе позволить, сообщает RT.

Парламентарий обращаясь к главе российского правительства Дмитрию Медведеву отметила, что родителям приходится покупать несколько кресел по мере взросления ребенка. Причем в некоторых семьях может быть несколько детей, а значит, и количество необходимых кресел может увеличиться. Ольга Алимова отметила, что подобные требования безопасности влекут за собой большие траты, которые многие не могут себе позволить.

«Семья с ребенком, тем более, не одним, нуждается в автомобиле для комфортной езды в магазин, садик, школу и так далее. Какой бы автомобиль ни был, даже в старом и дешевом, если едут дети, должно быть детское автокресло. Многие рассматривают вариант с временным пользованием, пока ребенок не подрастет», — пояснила депутат.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...