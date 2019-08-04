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«Нет страха наказания». Пензенец снял на видео опасные маневры водителей

4 августа в 12:42 320 просмотров
, на которой запечатлел машину, совершающую объезд по встречке через двойную сплошную.

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Пензенский автомобилист прислал в редакцию информагентства запись с видеорегистратора, на которой запечатлел машину, совершающую объезд по встречке через двойную сплошную.

Запись была сделана 2 августа в 8.52. По словам пензенца, на видео, которое длится всего 20 секунд, попали и другие «косяки» водителей. Он также прислал в редакцию текст, где подробно расписал, на какой секунде и какое нарушение, по его мнению, было совершено, а также какие санкции за это предусмотрены.

«00:05 — не включен поворотник, 8.1 ПДД, КоАП 12.14 ч.1 — 500 рублей; поворот не с крайней полосы 8.5 ПДД, КоАП 12.14 ч.1.1 — 500 рублей. 00:13 — объезд с выездом на встречную полосу, 9.2 ПДД, КоАП 12.15 ч.4 — от четырех до шести месяцев лишения прав. 00:18 — не пристегнут ремень, 2.1.2 ПДД, КоАП 12.6 — 1000 рублей. 00:20 — не включен поворотник, 8.1 ПДД, КоАП 12.14 ч.1 — 500 рублей», — отметил автор видео.

«Это все менее чем за 20 секунд. ГИБДД в городе есть? Такое ощущение, что у людей совсем нет страха наказания», — недоумевает пензенец.

Информагентство направило официальный запрос в управление ГИБДД с просьбой прокомментировать происходящее на видео.


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