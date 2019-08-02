Город Спутник отметил 12-летие фестивалем фейерверков (видео)

Завершились торжества по случаю Дня Города Спутника. Микрорайон был заложен 12 лет назад и за эти годы расцвел, заиграл такими яркими красками, которые ежегодно привлекают сюда десятки тысяч людей. К концу 2019 года в Городе Спутнике будет проживать уже около 40 тысяч человек. И еще больше посетили торжество по случаю дня рождения Спутника 27 июля.

Программа праздника была насыщенна разнообразными фестивалями: еды и напитков, красок и воздушных змеев. Для азартных спортсменов прошел чемпионат по судомодельному спорту, а для любителей петь и танцевать весь день звучала музыка на фонтанной площади.

Как и год назад, большим интересом пользовался фестиваль Summer Craft Fest, посетители которого не только оценивали крафтовые напитки, но и слушали живое исполнение мощных музыкальных команд, в том числе белорусской рок-группы «Трубецкой».

Как всегда много интересных занятий нашлось детям. Кто-то рисовал пожелания любимому Спутнику, кто-то участвовал в конкурсах за вкусные призы. Взрослые старались запечатлеть себя на фото: во-первых, потому что в Спутнике получаются самые красивые селфи, во-вторых, потому что так можно было еще и выиграть призы от строительного холдинга «Термодом», что и произошло в конце праздника. Победитель унес домой робот-пылесос.

Весь день жители и гости, артисты и музыканты, почетные гости и случайные прохожие поздравляли Спутник с днем рождения, а вечером остались любоваться фестивалем фейерверков, на котором пиротехники из Екатеринбурга, Калуги, Королева и Пензы поочередно взорвали в небе несколько тонн зарядов, подарив зрителям невероятное по красоте часовое шоу.

«Счастье — когда люди счастливы! Мы видим результаты труда — и переполняет гордость за то, что сделано. У нас, у строителей, всегда много планов. Мы будем развивать Спутник для того, чтобы в нем было комфортно жить всем, перспективы большие. У нас есть, где работать, и есть желание строить дальше», — рассказал генеральный директор строительного холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов.

«У микрорайона большое будущее. Такие проекты комплексной застройки нам нужны. Хочу поблагодарить застройщика, работы здесь продолжатся: будет построена и новая школа, и детские сады. Для людей здесь будут созданы все условия», — подчеркнул губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Город Спутник продолжит развиваться. А это значит, будет расти, оставаясь при этом доступным для жизни и ярким для отдыха.