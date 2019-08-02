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Саратовская делегация в Пензе осмотрела строящийся Спасский собор

2 августа в 13:36 448 просмотров

2 августа делегация из Саратовской области оценила ход строительства Спасского кафедрального собора в Пензе.

Гостей встретил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Мы видим, как Саратов развивается, сколько всего сделано там было за последние годы. Мы берем пример с вас во многом и радуемся за вас. Два года подряд Саратовская и Пензенская области были лучшими в России по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». У вас — прекрасная набережная, мы пока у себя еще ее не сделали, но основной этап завершили. Парки старые восстанавливаем, скверы. Западную поляну приводим в порядок», — рассказал глава региона.

Депутат Госдумы Николай Панков поблагодарил Ивана Белозерцева за теплый прием и отметил, что в Пензе есть что посмотреть.

«Мы видим, как развивается наша и Пензенская области, многое перенимаем друг у друга. Мы посмотрели сегодня, как ваша власть решает вопросы благоустройства, комплексной застройки. Человек всегда хочет, чтобы было еще лучше. Хорошо, что вы полагаетесь на мнение жителей. Сегодня здесь — 12 крупных строительных предприятий. Они сотрудничают с вашей областью», — сказал он.

Губернатор провел саратовскую делегацию по территории Спасского храма, отметив, что пространство будет комфортным для людей разных возрастов. Также Иван Белозерцев поделился идеей, чтобы пары после венчания могли подняться на колокольню и позвонить в колокола.

Гости осмотрели заднюю часть территории, куда будет вести лестница с улицы Кирова, место, где будет установлен памятник матери, после чего оценили внутренний облик собора.

Фотография: Фото Надежды Саченковой

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