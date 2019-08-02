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Женщина попала в больницу после ДТП на трассе под Пензой

2 августа в 13:12 262 просмотра

На трассе в Пензенском районе столкнулись две легковушки и грузовик. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности.

По предварительным данным, авария произошла 1 августа в 8.05 на 426 километре дороги «Нижний Новгород-Саратов». Участниками ДТП стали ГАЗ-А22R32 под управлением 53-летнего мужчины, ВАЗ-21074, за рубем которого находился 50-летний водитель, и Iran Khodro Samand, которым управлял 21-летний парень.

В результате аварии 47-летняя пассажирка отечественной легковушки получила травмы. В пресс-службе уточнили, что женщину увезли в больницу. Помимо этого, пострадали водители ВАЗа и иномарки. Им медики оказали помощь на месте и отпустили.

По факту аварии проводится проверка.


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