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В Пензе прошел торжественный митинг в честь Дня ВДВ

2 августа в 13:23 330 просмотров

В Пензе 2 августа у «Афганских ворот» состоялся торжественный митинг в честь Дня Воздушно-десантных войск РФ.

В мероприятии приняли участие губернатор Иван Белозерцев, исполняющий обязанности главы администрации города Пензы Сергей Волков и другие официальные лица. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Присутствующие поздравили элиту вооруженных сил России, почтили память героев, павших при исполнении воинского долга, минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.

Напомним, одним из командующих «крылатой пехотой» был пензенец, дважды Герой Советского Союза Василий Глазунов. Он командовал воздушно-десантными войсками с 1941 по 1943 годы.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/v_den_vdv_v_penze_proshel_torzhestvennyy_miting/

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