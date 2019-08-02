В Пензе прошел торжественный митинг в честь Дня ВДВ

В Пензе 2 августа у «Афганских ворот» состоялся торжественный митинг в честь Дня Воздушно-десантных войск РФ.

В мероприятии приняли участие губернатор Иван Белозерцев, исполняющий обязанности главы администрации города Пензы Сергей Волков и другие официальные лица. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Присутствующие поздравили элиту вооруженных сил России, почтили память героев, павших при исполнении воинского долга, минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.

Напомним, одним из командующих «крылатой пехотой» был пензенец, дважды Герой Советского Союза Василий Глазунов. Он командовал воздушно-десантными войсками с 1941 по 1943 годы.