Белозерцеву вручили почетный знак генерала Глазунова

Первые лица города и области собрались вместе с десантниками у мемориала «Афганские ворота».

«Дорогие ветераны Воздушно-десантных войск, поздравляю вас с вашим праздником. ВДВ с самого начала создания этого рода войск стали элитой нашей армии, поскольку десантники проявляли беспрецедентное мужество, выполняя, порой ценою своей жизни, поставленные Родиной задачи — и в период Великой Отечественной войны, и в послевоенное время, и в Афганистане, и в локальных конфликтах на постсоветском пространстве», — отметил губернатор.

Иван Белозерцев отметил, что из пяти тысяч жителей Пензенской области, проходивших службу в Афганистане, большинство представляли именно десантные войска.

«Низко кланяюсь вам и благодарю за службу, вечная память тем, кто погиб, защищая Родину, огромная благодарность ветеранским организациям, ведущим работу с молодежью», — сказал он.

Пензенское региональное отделение общероссийской организации ветеранов локальных войн и военных конфликтов вручило главе региона почетный знак генерала Василия Глазунова — первого командующего Воздушно-десантными войсками страны, уроженца нашего региона, сообщили в пресс-центре облправительства.

«Для меня это приятная неожиданность, знак войдет в экспозицию Музея Пензенской области как оценка заслуг наших десантников перед Родиной. Люди должны знать и помнить о подвигах пензенских воинов», — подчеркнул Иван Белозерцев.