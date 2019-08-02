Гостям из Китая показали в Пензе продукцию для антиррористической защиты

Цель визита китайских коллег — познакомиться с инновациями российского рынка систем безопасности: образцами противотаранной техники, пулерассеивающих панелей и другой продукции, предназначенной для антитеррористической защиты. Как сообщили в пресс-службе областного минпрома, гостей интересует уровень технологий и производственный потенциал пензенского предприятия.

По словам сотрудников пензенского центра, языковой барьер не мешает им общаться с гостями.

«Зачастую нам и переводчик не нужен. Мы как производственники друг друга хорошо понимаем, так как разговариваем на одном техническом языке», — отметили технические специалисты центра специальных инженерных сооружений.