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Гостям из Китая показали в Пензе продукцию для антиррористической защиты

2 августа в 14:17 178 просмотров

Делегация китайской компании Zhauhal 2 августа приехала в центр специальных инженерных сооружений в Пензе.

Цель визита китайских коллег — познакомиться с инновациями российского рынка систем безопасности: образцами противотаранной техники, пулерассеивающих панелей и другой продукции, предназначенной для антитеррористической защиты. Как сообщили в пресс-службе областного минпрома, гостей интересует уровень технологий и производственный потенциал пензенского предприятия.

По словам сотрудников пензенского центра, языковой барьер не мешает им общаться с гостями.

«Зачастую нам и переводчик не нужен. Мы как производственники друг друга хорошо понимаем, так как разговариваем на одном техническом языке», — отметили технические специалисты центра специальных инженерных сооружений.

Фотография: http://prom.pnzreg.ru/news/3822/

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