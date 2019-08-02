Специалисты нашли продукт, который препятствует развитию рака

Таким продуктом является молоко с низкой жирностью.
Специалисты выяснили, что потребление молока с низким содержанием жира связано со снижением риска метаболического синдрома. Кроме того, потребление продукта не увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и может иметь даже небольшой «защитный эффект».
Помимо этого, ученые считают, что употребление йогурта и молочных продуктов с низким содержанием жира может сократить риск развития диабета, колоректального рака (злокачественное новообразование толстого кишечника) и рака мочевого пузыря.