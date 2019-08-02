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Специалисты нашли продукт, который препятствует развитию рака

2 августа в 14:53 172 просмотра
, который способен предотвратить различные хронические заболевания, в том числе — диабет и рак, сообщает РБК.

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Специалисты нашли продукт, который способен предотвратить различные хронические заболевания, в том числе — диабет и рак, сообщает РБК.

Таким продуктом является молоко с низкой жирностью.

Специалисты выяснили, что потребление молока с низким содержанием жира связано со снижением риска метаболического синдрома. Кроме того, потребление продукта не увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и может иметь даже небольшой «защитный эффект».

Помимо этого, ученые считают, что употребление йогурта и молочных продуктов с низким содержанием жира может сократить риск развития диабета, колоректального рака (злокачественное новообразование толстого кишечника) и рака мочевого пузыря.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-275984/

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