Специалисты нашли продукт, который препятствует развитию рака

Специалисты нашли продукт, который способен предотвратить различные хронические заболевания, в том числе — диабет и рак, сообщает РБК.

Таким продуктом является молоко с низкой жирностью.

Специалисты выяснили, что потребление молока с низким содержанием жира связано со снижением риска метаболического синдрома. Кроме того, потребление продукта не увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и может иметь даже небольшой «защитный эффект».

Помимо этого, ученые считают, что употребление йогурта и молочных продуктов с низким содержанием жира может сократить риск развития диабета, колоректального рака (злокачественное новообразование толстого кишечника) и рака мочевого пузыря.