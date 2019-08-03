Два пензенских села временно останутся без газа
Сквер, дороги, водоснабжение. Как изменится жизнь в Чемодановке
Кто уберет горы мусора на берегу Сурского водохранилища?
Отзыв на книгу Дэниела Киза «Прикосновение» (16+)
Наши новости
Пензенцам рассказали, с какими долгами их не выпустят за границу
Рост индекса производства пензенской сельхозпродукции превысил общероссийский
В Пензе запустили модульную котельную на ул. Грибоедова
Депутат Госдумы Панков о ЖК «Фаворит»: Это другая культура строительства
От нападения клещей пострадало почти 2000 пензенцев
Пензенские аграрии произвели сельхозпродукции на 6,4 млрд руб
Пензенский прокурор помог матери погибшего военнослужащего
Белозерцев наградил железнодорожников за многолетний труд
Пензенцы ищут дом кошечке с грустными глазками
Белозерцеву вручили почетный знак генерала Глазунова

Пензенцев просят не верить извещениям о замене счетчиков воды

2 августа в 17:51 332 просмотра

Жителей Пензы предупредили о рассылке странных извещений.

Специалист по связям с общественностью ООО «Горводоканал» Мария Асельдерова пояснила, что данные в бланках чаще всего неверные.

«Чтобы не попасться на уловки, абоненту важно знать, когда необходимо осуществлять поверку. Для этого следует изучить паспорт прибора. С момента последней поверки должно пройти четыре года для счетчика горячей воды, и шесть лет — для холодной», — сообщила она.

Если срок поверки истек, следует обратиться в ресурсоснабжающую организацию и вызвать специалиста. Пензенцев предупреждают, что снимать пломбу имеет право только сотрудник «Горводоканала».

ООО «Горводоканал» просит всех жителей Пензы проявлять бдительность при получении подобных писем. При возникновении вопросов звоните по телефону 20−00−19.

Ранее об этом предупреждал начальник городского управления ЖКХ Александр Утин. По его словам в посте на личной страничке в Facebook, такие квитанции — рекламная акция, которая побуждает пензенцев заменить приборы учета.

Фотография: скриншот - https://www.facebook.com/people/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%A3%D1%82%D0%B8%D0%BD/100033331340446

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...