Пензенцев просят не верить извещениям о замене счетчиков воды

Специалист по связям с общественностью ООО «Горводоканал» Мария Асельдерова пояснила, что данные в бланках чаще всего неверные.

«Чтобы не попасться на уловки, абоненту важно знать, когда необходимо осуществлять поверку. Для этого следует изучить паспорт прибора. С момента последней поверки должно пройти четыре года для счетчика горячей воды, и шесть лет — для холодной», — сообщила она.

Если срок поверки истек, следует обратиться в ресурсоснабжающую организацию и вызвать специалиста. Пензенцев предупреждают, что снимать пломбу имеет право только сотрудник «Горводоканала».

ООО «Горводоканал» просит всех жителей Пензы проявлять бдительность при получении подобных писем. При возникновении вопросов звоните по телефону 20−00−19.

Ранее об этом предупреждал начальник городского управления ЖКХ Александр Утин. По его словам в посте на личной страничке в Facebook, такие квитанции — рекламная акция, которая побуждает пензенцев заменить приборы учета.