Депутат Госдумы Панков о ЖК «Фаворит»: Это другая культура строительства

Гости в сопровождении управляющего директора строительной группы «Рисан» Сергея Лисовола, а также представителей региональной и муниципальной власти совершили прогулку по внутридворовым территориям комплекса. Общая площадь «Фаворита» составляет 12,5 гектаров, из них 2,5 гектара задействовано под благоустройство.

По словам Сергея Лисовола, комплекс поделен на несколько зон, каждая из которых имеет свой арт-объект и соответствует определенной возрастной группе. Учитываются и исторические особенности благоустраиваемой территории: например, в одном из дворов установлена скульптура лошади, символизирующая ипподром, который когда-то располагался на Западной поляне.

Здесь созданы комфортные условия и для занятий разными видами спорта, и для прогулок на свежем воздухе. Более того, для жителей за счет средств компании организуют тренировки, от йоги до фитнеса.

Спикер областного парламента Валерий Лидин отметил, что во дворах использовано специальное резиновое покрытие, которое делает игры на площадках безопасными. Такое требование было озвучено губернатором Иваном Белозерцевым.

«В настоящее время мы построили в «Фаворите» семь домов, здесь сегодня живет порядка 4,5 тысяч пензенцев. Еще два здания находятся в стадии строительства, остальные три мы пока проектируем. Наша команда вместе с жителями долго совещалась, и мы приняли решение, что будем делать самые благоустроенные дворы в городе. Узнали, что хотят жители, и воплотили это в жизнь. Мы — единомышленники и постоянно находимся в поиске того, что еще можно улучшить», — рассказал гостям из Саратова директор строительной группы «Рисан».

Представитель региональной законодательной власти также подчеркнул важность создания социальной инфраструктуры для тех, кто переехал в новый жилой комплекс. Он упомянул о том, что в настоящее время на Западной поляне идет реконструкция культурно-досугового центра, который станет одним из самых современных в городе.

Саратовские делегаты остались в восторге от увиденного. Депутат Госдумы Николай Панков отметил, что «Фаворит» — это «другая культура строительства».

«Сегодня в России есть строительные организации, которые ставят себе задачу именно построить жилье. А дальше — выходишь из него в кирзовых сапогах и тонешь в грязи, но за это они уже не отвечают, перекладывают ответственность на власть. Здесь же мы видим совершенно другую культуру строительства. Посмотрите — все в плитке, безопасно, резиновое покрытие. Видно, что не просто поставили лавочку и несколько игровых элементов для галочки, а создали территорию для комфортной жизни», — подчеркнул он.

Напомним, ранее жилой комплекс «Фаворит» посетил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он призвал внедрять использованные здесь методы благоустройства в других регионах России и даже закрепить стандарты пензенской строительной компании на законодательном уровне.