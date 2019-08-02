Два пензенских села временно останутся без газа
Сквер, дороги, водоснабжение. Как изменится жизнь в Чемодановке
Кто уберет горы мусора на берегу Сурского водохранилища?
Отзыв на книгу Дэниела Киза «Прикосновение» (16+)
Наши новости
Мастер по дереву из Пензы воссоздал копию скульптуры из «Эрмитажа»
В список потенциально опасных собак вошли метисы
В Пензе лучший штукатур-маляр получил автомобиль
Для зоопарков России установили новые нормы содержания животных
В «Дамате» наградили победителей конкурса среди семей
Кувайцев рассказал жителям Зари и Нефтяника о развитии инфраструктуры
Абоненты «ТНС энерго Пенза» стали чаще пользоваться онлайн-сервисами
В Пензе пройдет конференция Союза женщин России
За первый месяц лета в Кузнецке преобразились 8 дорог
Яма растет. Пензенец рассказал о провалившейся дороге на ул. Тухачевского

В Пензе ушел из жизни режиссер Анатолий Гуляев

2 августа в 15:31 150 просмотров
, что на 85 году жизни скончался актер и режиссер Анатолий Сергеевич Гуляев.

" data-title="В Пензе ушел из жизни режиссер Анатолий Гуляев — Пенза-пресс, рунет за день">

Коллектив Пензенского областного драматического театра имени Луначарского сообщил, что на 85 году жизни скончался актер и режиссер Анатолий Сергеевич Гуляев.

«Анатолий Гуляев пришел в пензенский драмтеатр в 1960 году, окончив воронежскую театральную студию. С первых сезонов он совмещал актерскую работу с режиссурой. В течение пяти лет работал ассистентом режиссера, а затем начал сам ставить спектакли», — сообщается на официальном сайте пензенского драмтеатра.

Как режиссер Анатолий Гуляев работал над героико-романтическими постановками, трагедиями, психологическими драмами, комедиями, а также пьесами для детей и юношества.

За годы творческой деятельности Анатолий Гуляев поставил 80 спектаклей. Среди его работ — «Остров сокровищ"(12+), «Леди Макбет Мценского уезда"(16+), «Дамы и гусары» (0+).

Помимо театральных постановок, Гуляев снялся в кинофильмах «Бурса» (0+), «Странник"(12+), «Кому на Руси жить"(16+).

С 1974 по 1995 год Анатолий Гуляев занимал должность ответственного секретаря пензенского отделения Всероссийского театрального общества (Союза театральных деятелей). Также 20 лет он руководил народным театром сельхозинститута и 17 лет преподавал историю театра на театральном отделении Пензенского художественного училища.

О месте и времени прощания с режиссером сотрудники драмтеатра сообщат позже.

Фотография: скриншот - https://www.penzateatr.ru/news/default/view/id/1646

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...