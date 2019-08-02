В Пензе ушел из жизни режиссер Анатолий Гуляев

Коллектив Пензенского областного драматического театра имени Луначарского сообщил, что на 85 году жизни скончался актер и режиссер Анатолий Сергеевич Гуляев.

«Анатолий Гуляев пришел в пензенский драмтеатр в 1960 году, окончив воронежскую театральную студию. С первых сезонов он совмещал актерскую работу с режиссурой. В течение пяти лет работал ассистентом режиссера, а затем начал сам ставить спектакли», — сообщается на официальном сайте пензенского драмтеатра.

Как режиссер Анатолий Гуляев работал над героико-романтическими постановками, трагедиями, психологическими драмами, комедиями, а также пьесами для детей и юношества.

За годы творческой деятельности Анатолий Гуляев поставил 80 спектаклей. Среди его работ — «Остров сокровищ"(12+), «Леди Макбет Мценского уезда"(16+), «Дамы и гусары» (0+).

Помимо театральных постановок, Гуляев снялся в кинофильмах «Бурса» (0+), «Странник"(12+), «Кому на Руси жить"(16+).

С 1974 по 1995 год Анатолий Гуляев занимал должность ответственного секретаря пензенского отделения Всероссийского театрального общества (Союза театральных деятелей). Также 20 лет он руководил народным театром сельхозинститута и 17 лет преподавал историю театра на театральном отделении Пензенского художественного училища.

О месте и времени прощания с режиссером сотрудники драмтеатра сообщат позже.