Белозерцев наградил железнодорожников за многолетний труд

«Ваш профессиональный праздник — один из старейших в России. Почти полтора века отрасль играет ключевую роль в развитии государства», — отметил губернатор, приветствуя гостей мероприятия.

Иван Белозерцев сообщил о том, что в регионе увеличивается объем перевозок по железной дороге: за последние полгода пассажиропоток составил более 390 тысяч человек.

«Спасибо всем железнодорожникам за огромный труд. Мы справились в прошлом году с задачей, когда обеспечили пассажиропоток в Саранск. Приняли меры для обеспечения безопасности вокзала «Пенза-1». Реализовали туристический проект «Ретро-поезд», который, я уверен, найдет свое продолжение», — подчеркнул губернатор.

В завершение мероприятия он наградил пензенских железнодорожников за достижения и многолетний добросовестный труд, сообщает пресс-центр облправительства.