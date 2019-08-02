Пензенские аграрии произвели сельхозпродукции на 6,4 млрд руб

Как сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза о ссылкой на данные территориального органа федеральной службы статистики, по итогам 2018 года в крестьянских фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей области производство продукции составило 6,4 млрд рублей, что на 2,5% превышает показатель 2017 года.

Так, по сравнению со среднегодовым показателем 2006−2010 годов производство зерна увеличилось в 2,5 раза, подсолнечника — в 10,4 раза, производство сахарной свеклы — на 46,4%, картофеля — в 4,5 раза, овощей — в 30,7 раза, а производство молока выросло в 3,2 раза.

Отмечается, что за последние 13 лет объемы производства продукции сельского хозяйства увеличились в 7,3 раза.