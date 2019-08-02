Пензенский прокурор помог матери погибшего военнослужащего

Военный прокурор обратился в суд, чтобы матери погибшего в контртеррористической операции пензенца повысили размер пенсии по потере кормильца.

Как сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда, сын жительницы Пензы погиб в мае 2004 года в Северо-Кавказском регионе. С февраля 2010 года она получала пенсию Министерства обороны России по потере кормильца, но без учета ее повышения на 32%.

Когда пензячка обратилась в военный комиссариат, ей отказали в связи с тем, что меры социальной поддержки не распространяются на членов семьи погибшего.

Изучив материалы дела, суд выяснил, что выплаты производятся не только ветеранам боевых действий, но и членам их семьи, в случае назначения им пенсии по потере кормильца.

В результате суд удовлетворил иск, решение пока не вступило в законную силу. Срок для его обжалования не истек.