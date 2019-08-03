В лагерях Пензенской области в четвертую смену отдохнут 3 573 детей

В четвертую смену в 22 лагерях Пензенского региона отдохнут 3 573 ребенка, рассказали в пресс-центре областного правительства.

Более 5000 детей отдохнули в Пензенской области в третью смену. Для организации детского отдыха работал 41 лагерь: два палаточных, четыре пришкольных, 15 загородных лагерей, два санатория и 18 лагерей труда и отдыха.

«В этом году в поселке Мичуринский с 19 по 31 июля впервые работал частный палаточный лагерь. В нем отдохнули 16 ребят. Лагерь планируется открыть и в следующем году», — отметили в пресс-центре.

В четвертую смену на территории региона будут работать 22 лагеря, в которые поедут 3 573 ребенка. Всего в летний период отдохнут и поправят здоровье 77 812 юных пензенцев.