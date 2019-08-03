Два пензенских села временно останутся без газа
Сквер, дороги, водоснабжение. Как изменится жизнь в Чемодановке
Кто уберет горы мусора на берегу Сурского водохранилища?
Отзыв на книгу Дэниела Киза «Прикосновение» (16+)
Наши новости
На «Экспрессе» стартует новое кулинарное шоу «Мой друг — повар»
Пензенская студентка борется за победу в конкурсе «Мисс Волга»
Пензенцы в августе увидят реконструкцию Отечественной войны 1812 года
Пензенских студентов поразило отношение граждан КНР к русской культуре
Молодые пензенцы могут получить миллион на реализацию идеи
Пензенский студент попал в финал международного конкурса
В Пензенской области ремонтируют 36 школ
«Молком» и зоопарк Пензы запустили совместный проект для детей
Юные пензенские туристы вернулись с Центрального Кавказа
Шесть пензенцев успешно защитили проекты на «iВолге»

В лагерях Пензенской области в четвертую смену отдохнут 3 573 детей

2 августа в 16:43 258 просмотров
, рассказали в пресс-центре областного правительства.

" data-title="В лагерях Пензенской области в четвертую смену отдохнут 3 573 детей — Пенза-пресс, рунет за день">

В четвертую смену в 22 лагерях Пензенского региона отдохнут 3 573 ребенка, рассказали в пресс-центре областного правительства.

Более 5000 детей отдохнули в Пензенской области в третью смену. Для организации детского отдыха работал 41 лагерь: два палаточных, четыре пришкольных, 15 загородных лагерей, два санатория и 18 лагерей труда и отдыха.

«В этом году в поселке Мичуринский с 19 по 31 июля впервые работал частный палаточный лагерь. В нем отдохнули 16 ребят. Лагерь планируется открыть и в следующем году», — отметили в пресс-центре.

В четвертую смену на территории региона будут работать 22 лагеря, в которые поедут 3 573 ребенка. Всего в летний период отдохнут и поправят здоровье 77 812 юных пензенцев.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...