От нападения клещей пострадало почти 2000 пензенцев

Как сообщили в пресс-службе ведомства, всего укусили 1936 человек. Отмечается, что все случаи были зафиксированы с начала сезона активности клещей. После укуса пострадавшие обратились в поликлинику, где в отношении них приняли профилактические меры. Среди тех, на кого напали клещи, было 544 ребенка до 14 лет.

В пресс-службе добавили, что вирусный энцефалит укушенным не грозит, так как регион не эндемичен по этому заболеванию, а вот на иксодовый боррелиоз насекомых проверят. Так, по данным на 1 августа на исследование отправляли 1345 клещей, в 227 из них были возбудители болезни.

Всего за первые шесть месяцев 2019 года боррелиоз диагностировали у 16 жителей Пензенской области.