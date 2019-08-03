В России предложили обязать граждан ставить ограничители на окна

Мужчина обратился с этим вопросом к президенту Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву, спикеру Совфеда Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
«Немедленно законодательно обязать ставить ограничители на окнах квартир, где дети. Сотни выпавших из окон детей в России. Смерть и инвалидность», — написал он в своем обращении.
Медик подчеркнул, что за последние четыре года об этой проблеме неоднократно сообщали в средствах массовой информации, но никаких законодательных инициатив не было.