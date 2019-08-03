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В Пензе запустили модульную котельную на ул. Грибоедова

2 августа в 17:28 322 просмотра
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2 августа мэр Виктор Кувайцев сообщил о запуске модульной котельной в Пензе на ул. Грибоедова, 4.

Об этом глава администрации написал на своей странице в Facebook. Он отметил, что автономная тепловая установка мощностью 800 кВт будет обеспечивать многоквартирный дом отоплением в холодное время года и постоянно — горячей водой.

«Последние четыре года горячего водоснабжения у жителей дома летом не было. Это 16-я по счету модульная котельная, введенная в эксплуатацию в Пензе за период с 2016 года. Данная работа позволила перевести на автономное отопление больницы № 4 и № 6, станцию скорой помощи на улице Володарского, лечебное учреждение на улице Гагарина, новую школу на Шуисте и другие социально значимые объекты, а также ряд многоквартирных домов», — сообщил мэр.

Ранее информагентство неоднократно писало о проблемах с отоплением и горячей водой на ул. Грибоедова.

Фотография: Скриншоты - https://www.facebook.com/VNKuvaitsev

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