Пензенская студентка борется за победу в конкурсе «Мисс Волга»

3 августа в Ярославле пройдет финал конкурса «Мисс Волга-2019» (16+). За корону поборются 35 красавиц со всей страны, в том числе — пензячка Яна Лукьянец. Поддержать землячку можно в онлайн-голосовании.

Мы связались с мамой девушки Оксаной Лукьянец, которая вместе с дочерью сейчас находится в Ярославле. Она рассказала, что Яна занята подготовкой к финалу, проходит генеральные репетиции. Промежуточные конкурсы уже закончились, по итогам, пензячка стала «Второй вице-мисс бикини».

«Я очень волнуюсь, надеюсь, что она точно попадет в десятку, очень за нее переживаю», — поделилась Оксана Лукьянец.

Яне Лукьянец — 20 лет, она учится на дизайнера интерьера в Пензенском государственном университете архитектуры и строительства. Девушка с детства увлекается творчеством.

«С четырех лет она занимается бальными спортивными танцами, ездит по всем городам, в основном, занимала всегда первые и вторые места. На первом курсе университета ее попросили пройти дефиле, всем очень понравилось. Потом ей предложили выступать на студвесне и других мероприятиях, затем — в конкурсе «Мисс университет», она стала «Мисс ПГУАС». Позже Яна получила титул «Первая вице-мисс» среди студенток пензенских вузов. В город приезжала представитель модельного агентства из Москвы, пригласила ее на конкурс «Мисс Волга», — рассказала мама студентки.

Поддержать Яну Лукьянец, отдав за нее свой голос, можно на страничке официального сайта конкурса, где участницы борются за приз зрительских симпатий.

«Для меня участие в конкурсе «Мисс Волга» — это своеобразный вызов себе, желание проявить себя в чем-то новом, получить сумасшедшие эмоции, заряд и удовольствие от участия в одном из самых главных конкурсов красоты России», — отметила пензячка в видео-визитке для конкурса.