Рост индекса производства пензенской сельхозпродукции превысил общероссийский

Индекс производства сельскохозяйственной продукции в крестьянских фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей Пензенской области растет быстрее, чем в целом по России.

За 2018 год индекс производства продукции в малых формах хозяйствования региона составил 102,5%. Он с 2006 года в малых формах хозяйствования увеличился в 7,4 раза, сообщили в пресс-центре областного правительства.

По данным службы региональной статистики, рост этого показателя в Пензенской области — наибольший среди субъектов Приволжского федерального округа.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в крестьянских фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей по Российской Федерации за период 2006—2018 гг. увеличился в 3 раза. Рост индекса производства в Пензенской области значительно опережает общероссийский показатель.

В этом году на поддержку и развитие малых форм хозяйствования из средств федерального и регионального бюджетов предусмотрено 179,3 миллионов рублей. Всего за период реализации данных мероприятий выделено 890,7 млн рублей.