Два пензенских села временно останутся без газа
Сквер, дороги, водоснабжение. Как изменится жизнь в Чемодановке
Кто уберет горы мусора на берегу Сурского водохранилища?
Отзыв на книгу Дэниела Киза «Прикосновение» (16+)
Наши новости
Пензенцам рассказали, с какими долгами их не выпустят за границу
Пензенцев просят не верить извещениям о замене счетчиков воды
В Пензе запустили модульную котельную на ул. Грибоедова
Депутат Госдумы Панков о ЖК «Фаворит»: Это другая культура строительства
От нападения клещей пострадало почти 2000 пензенцев
Пензенские аграрии произвели сельхозпродукции на 6,4 млрд руб
Пензенский прокурор помог матери погибшего военнослужащего
Белозерцев наградил железнодорожников за многолетний труд
Пензенцы ищут дом кошечке с грустными глазками
Белозерцеву вручили почетный знак генерала Глазунова

Рост индекса производства пензенской сельхозпродукции превысил общероссийский

2 августа в 17:59 258 просмотров
, чем в целом по России.

" data-title="Рост индекса производства пензенской сельхозпродукции превысил общероссийский — Пенза-пресс, рунет за день">

Индекс производства сельскохозяйственной продукции в крестьянских фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей Пензенской области растет быстрее, чем в целом по России.

За 2018 год индекс производства продукции в малых формах хозяйствования региона составил 102,5%. Он с 2006 года в малых формах хозяйствования увеличился в 7,4 раза, сообщили в пресс-центре областного правительства.

По данным службы региональной статистики, рост этого показателя в Пензенской области — наибольший среди субъектов Приволжского федерального округа.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в крестьянских фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей по Российской Федерации за период 2006—2018 гг. увеличился в 3 раза. Рост индекса производства в Пензенской области значительно опережает общероссийский показатель.

В этом году на поддержку и развитие малых форм хозяйствования из средств федерального и регионального бюджетов предусмотрено 179,3 миллионов рублей. Всего за период реализации данных мероприятий выделено 890,7 млн рублей.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...