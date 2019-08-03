Курс доллара вырос до 64 рублей

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 3 августа.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 63,8340 руб. до 64,6423 руб., курс евро — с 70,4727 руб. до 71,7077 руб.

Золото будет стоить 2 984,54 рублей за грамм, серебро — 33,66, платина — 1 756,16,палладий — 2 953,26 руб./гр.