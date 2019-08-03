Два пензенских села временно останутся без газа
Сквер, дороги, водоснабжение. Как изменится жизнь в Чемодановке
Кто уберет горы мусора на берегу Сурского водохранилища?
Отзыв на книгу Дэниела Киза «Прикосновение» (16+)
Наши новости
Пензенская студентка борется за победу в конкурсе «Мисс Волга»
В лагерях Пензенской области в четвертую смену отдохнут 3 573 детей
Пензенцы в августе увидят реконструкцию Отечественной войны 1812 года
Пензенских студентов поразило отношение граждан КНР к русской культуре
Молодые пензенцы могут получить миллион на реализацию идеи
Пензенский студент попал в финал международного конкурса
В Пензенской области ремонтируют 36 школ
«Молком» и зоопарк Пензы запустили совместный проект для детей
Юные пензенские туристы вернулись с Центрального Кавказа
Шесть пензенцев успешно защитили проекты на «iВолге»

На «Экспрессе» стартует новое кулинарное шоу «Мой друг — повар» (видео)

2 августа в 19:43 210 просмотров
«Экспресс» ждет премьера: программа, которую в телевизионном закулисье уже прозвали «вкусной», выйдет в эфир 4 августа. А пока с авторским кулинарным шоу под названием «Мой друг — повар» (16+) познакомились корреспонденты «Экспресса».

" data-title="На «Экспрессе» стартует новое кулинарное шоу «Мой друг — повар» — Пенза-пресс, рунет за день">

Зрителей телеканала «Экспресс» ждет премьера: программа, которую в телевизионном закулисье уже прозвали «вкусной», выйдет в эфир 4 августа. А пока с авторским кулинарным шоу под названием «Мой друг — повар» (16+) познакомились корреспонденты «Экспресса».

В съемочном павильоне новой программы всем заправляет Марина Богомолова. Известная пензенцам шоувумен, победительница проекта «Культ тела-2» (16+) и генерал армии безопасного похудения всегда любила вкусно поесть. Однако это не помешало ей за два года сбросить около 100 килограммов. Теперь она будет со всеми делиться секретами правильного питания и научит готовить не только аппетитную, но и полезную пищу.

«Для меня это очень ново. Все знают, что я вела детскую передачу, и года три назад с едой вообще не была связана, а сейчас буду представлять кулинарное шоу, и давать правильные советы как гуру, диетолог. Ну, надеюсь, передача будет игровая, подвижная», — рассказала Марина Богомолова.

Новое шоу обещает радовать не только гастрономическими изысками, но и творческими, интересными заданиями. К столу пригласят гостей и героев. Им предстоит готовить простые блюда из продуктов, которые есть в каждом магазине.

«Таких программ много, но они не перестают быть популярными, потому что всем хочется накормить своих близких, узнать какой-то интересный рецепт. Будут фишки, не расскажу какие, смотрите передачу», — сказала продюсер программы «Мой друг — повар» Гульнара Жукова.

В первом выпуске ведущий и гости передачи познакомят зрителей с рецептами горячих бутербродов и блюд, которые можно приготовить, имея под рукой простые продукты.

Премьера программы выйдет в эфир в воскресенье 4 августа в 10:00, сообщает телеканал «Экспресс».


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...