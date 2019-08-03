Пензенскую «Лагуну-УОР» покинули два лидера команды (видео)

Футболистки пензенской «Лагуны-УОР» вышли из отпуска и начали подготовку к новому сезону женского чемпионата России. Состав команды изменился — ушло несколько опытных игроков. Их должны заменить молодые спортсменки.

Серебряные призеры чемпионата страны и обладатели кубка России, футболистки пензенской «Лагуны-УОР» пока работают без высоких нагрузок. Сейчас у них втягивающий этап предсезонной подготовки. Нужно, чтобы мышцы вновь привыкли к интенсивной работе. За каждым действием девушек следит главный тренер команды Михаил Крюков. Пока игроки были в отпуске, наставник «желто-синих» принял участие в тренерском семинаре, который проходил в Италии.

«Лекторами были люди, которые многого добились в футболе. Большей частью, конечно, в мужском, но семинар был полезен. О своем видении рассказывали действующий и бывшие тренеры сборной Испании, делились опытом», — рассказал Михаил Крюков.

В межсезонье обновился состав команды. Стан «желто-синих» покинули два лидера — основной голкипер Мария Сурнина и капитан Ксения Олькова. Также за «Лагуну-УОР» в следующем сезоне не сыграют Яна Зимирова и Юлия Нелюбова. Кто наденет капитанскую повязку в следующем сезоне пока неизвестно.

«Все переживали, грустно восприняли эти новости, но это работа, определенный этап и в их жизни, и в нашей. Мы их поддерживали и уважаем выбор девчонок. Теперь встретимся только на футбольном поле, но, понятное дело, там мы будем соперниками», — сказала игрок МФК «Лагуна-УОР» Ирина Родькина.

Сейчас на просмотре находятся несколько молодых игроков. Как отмечает тренерский штаб, кого-то из них можно будет увидеть в составе главной команды уже в этом сезоне. Решить вратарский вопрос должна 36-летняя Светлана Роговская, которая в 2014 году завершила карьеру, но теперь решила вернуться в мини-футбол. Впереди у «Лагуны-УОР» — учебно-тренировочные сборы в училище олимпийского резерва. Также в рамках предсезонной подготовки пензенские девушки примут участие в турнире обладателей национальных кубков, в котором сыграют команды из России, Украины, Испании и Португалии. Он пройдет в итальянском Милане.

«У нас есть свой молодой вратарь, которому мы сейчас будем давать возможность поиграть, получить практику. Надеемся, что все будет хорошо», — рассказал президент МФК «Лагуна-УОР» Виталий Антонов.

Старт чемпионата России (0+) по мини-футболу среди женщин намечен на начало октября. Руководство клуба, тренеры и игроки как один говорят, что в новом сезоне команда не снизит к себе требований и будет нацелена только на золотые медали, сообщает телеканал «Экспресс».