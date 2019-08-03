Пензенцам рассказали, с какими долгами их не выпустят за границу (видео)

В сезон отпусков сотрудники пензенской налоговой службы призывают проверить свою задолженность. Сумма долга для запрета выезда за границу в 2019 году составляет 30 тысяч рублей. Однако, если речь идет о взыскании алиментов, возмещении вреда здоровью, имущественного ущерба или морального вреда, за границу не выпустят при сумме долга более десять тысяч рублей.

«Заплати налоги и живи спокойно». Эта крылатая фраза из старого социального ролика в период отпусков стала особенно актуальной. За шесть месяцев 2019 года службой судебных приставов региона по заявлениям налоговых органов было наложено более 1000 ограничений на выезд за рубеж. Эти цифры были озвучены на брифинге в региональном управлении ФНС. Запрет связан с неуплатой имущественных налогов.

«3 декабря 2018 года истек срок уплаты имущественных налогов физическими лицами за 2017-й. Граждане, которые своевременно не исполнили возложенную на них обязанность, на сегодняшний день могут иметь задолженность», — рассказала заместитель руководителя управления Людмила Кожевникова.

Гражданин может узнать о задолженности на сайтах службы судебных приставов, налоговой, а также через портал «Госуслуг». Бывают случаи, когда налогоплательщики неожиданно узнают о своей задолженности. И часто она может появиться после продажи машины по доверенности.

В случае несвоевременной уплаты применяется мера принудительного взыскания задолженности. Сначала налоговая выставляет требования в адрес гражданина. Если долг не погашен, сотрудники службы обращаются за взысканием в судебные органы.

Кроме неприятных моментов общения с этими структурами, человек должен будет понести еще дополнительные траты. Кроме пени — госпошлина 200 рублей, а также исполнительский сбор — 1000 рублей, сообщает телеканал «Экспресс».