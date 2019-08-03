На ул. Аустрина легковушка нырнула под грузовик

В Пензе на улице Аустрина утром 3 августа произошла авария. Об этом стало известно из Сети.

Очевидец опубликовал фотографию с места происшествия в группе соцсети «Вконтакте». Он пояснил, что примерно в 8:47 неподалеку от мясокомбината «пятнадцатая» нырнула под ГАЗель.

Пользователи в комментариях предположили, что авария произошла из-за того, что водитель легковушки не соблюдал дистанцию.

«Когда грузовик затормозил, он не смог остановиться, скорее всего. Когда же вы дистанцию начнете держать и вовремя останавливаться?» — написал Дмитрий.

«Спят за рулем, наверное», — предположил Руслан.

Официальной информации о случившемся нет.