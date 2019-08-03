Пензенская пенсионерка погибла после осмотра у эндоскописта

По данным следствия, утром 14 февраля 2018 года женщина пришла к врачу-эндоскописту для проведения ей процедуры эзофагогастродуоденоскопии.
«Медик трижды попытался ввести пензячке гастрофиброскоп в условиях несоответствия между силой подачи дистального конца гастрофиброскопа и сопротивляемостью стенки пищевода, вследствие чего женщине по неосторожности было причинено повреждение пищевода», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Женщина скончалась 17 апреля 2018 года в больнице. Врачу назначили полтора года ограничения свободы и год лишения права занимать должности, связанные с медициной.
Приговор не вступил в законную силу.