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Пензенская пенсионерка погибла после осмотра у эндоскописта

3 августа в 10:30 1006 просмотров

В Пензе врача-эндоскописта городской поликлиники осудили за причинение смерти 62-летней пациентке.

По данным следствия, утром 14 февраля 2018 года женщина пришла к врачу-эндоскописту для проведения ей процедуры эзофагогастродуоденоскопии.

«Медик трижды попытался ввести пензячке гастрофиброскоп в условиях несоответствия между силой подачи дистального конца гастрофиброскопа и сопротивляемостью стенки пищевода, вследствие чего женщине по неосторожности было причинено повреждение пищевода», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Женщина скончалась 17 апреля 2018 года в больнице. Врачу назначили полтора года ограничения свободы и год лишения права занимать должности, связанные с медициной.

Приговор не вступил в законную силу.


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