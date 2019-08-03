Четыре пензенца ответят за уклонение от уплаты налогов на 90 млн руб

В Пензе трех мужчин и женщину осудили за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и незаконное образование юридических лиц.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в 2011 году руководитель 54-летний бизнесмен решил создать аффилированное юридическое лицо, которое на протяжении длительного времени не будет платить налоги. Он обозначил, что юрлицо занимается производством и реализацией алюминиевых сплавов.

Вместе с тремя приятелями через подставных людей мужчина создал аффилированные фирмы и организовал открытие для них расчетных счетов в банках. Благодаря этому при помощи фиктивного документооборота осуществлялся перевод денежных средств, которые якобы поступали от покупателей алюминиевого сплава, производимого заводом бизнесмена, на счета «технических» фирм. Деньги обналичивались через нелегальный банк.

Несколько лет приятели составляли налоговые декларации компании, указывая в них ложные данные. С 2013 по 2016 годы они не заплатили более 90 млн рублей налогов.

«В ходе следствия было арестовано имущество на общую сумму около 97 млн рублей», — добавили в пресс-службе.

В результате бизнесмену назначили полтора года лишения свободы в колонии общего режима и штраф — 600 тысяч рублей, одного из его соучастников приговорили к одному году и одному месяцу «условки», помимо этого, он должен будет заплатить штраф — 600 тысяч рублей. Женщине, которая также была в сговоре со злоумышленником, назначили один год и два месяца лишения свободы условно, а еще одному мужчине — штраф на 200 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.