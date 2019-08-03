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Чемодановский сторож просит помочь ему спасти крошечных котят

3 августа в 11:33 258 просмотров
«Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о стороже на Чемодановских дачах, который приютил у себя беременную кошку.

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Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о стороже на Чемодановских дачах, который приютил у себя беременную кошку.

Волонтеры написали об этом в группе соцсети «ВКонтакте». Они рассказали, что у мужчины в сторожке поселилась кошка Муся. Через некоторое время она принесла сторожу котят.

«Осталось две девочки. Охранник попросил помочь их пристроить. Котятки здоровые, упитанные. Грядет зима, куда им идти? К охраннику зимой сходятся все зверье местное. Он их подкармливает по возможности. Но и его возможности не резиновые. Самому порой есть нечего. Помогите с поиском дома и доброго хозяина малышам», — добавили сотрудники фонда.

Подробнее о котятах можно узнать здесь.

Фотография: скриншот - https://vk.com/animalspnz_fund58

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