Чемодановский сторож просит помочь ему спасти крошечных котят

Волонтеры написали об этом в группе соцсети «ВКонтакте». Они рассказали, что у мужчины в сторожке поселилась кошка Муся. Через некоторое время она принесла сторожу котят.
«Осталось две девочки. Охранник попросил помочь их пристроить. Котятки здоровые, упитанные. Грядет зима, куда им идти? К охраннику зимой сходятся все зверье местное. Он их подкармливает по возможности. Но и его возможности не резиновые. Самому порой есть нечего. Помогите с поиском дома и доброго хозяина малышам», — добавили сотрудники фонда.
Подробнее о котятах можно узнать здесь.