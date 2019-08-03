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Губернатор показал преображение нижнеломовской школы

3 августа в 11:44 230 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал в своем Instagram-аккаунте о ремонте нижнеломовской школы.

Глава региона рассказал, что в школе № 1 имени Героя Советского Союза Сергея Тархова ремонтируется фасад, кровля и потолки. Он отметил, что здание было построено в 1937 году.

«Сейчас в ней учатся более 800 школьников. И учатся, кстати, хорошо! А еще ребята — участники, призеры и победители районных и областных соревнований по легкой атлетике, волейболу, легкоатлетической эстафеты, районной спартакиады допризывной молодежи и многих других.

Школа — активная участница Всероссийских проектов «Мини-футбол в школу», «Школьная футбольная лига», «КЭС-БАСКЕТ», Всероссийского ФСК «Готов к труду и обороне». В прошлом году здесь создали свою футбольную команду. А еще в этой школе — прекрасные педагоги, без которых не было бы успехов учеников. А для меня лично учитель — особый человек», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Губернатор пояснил, что в 2019 году по областной программе идет капитальный ремонт в 36 школах, 12 спортивных залах в селах и 17 детских садах. На это из регионального бюджета было выделено более 221 млн рублей.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/p/B0p_cSEF98O/?igshid=vbbpzgzrb8a6

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