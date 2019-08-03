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Иван Белозерцев поздравил Владимира Керханаджева с 95-летием

3 августа в 12:20 204 просмотра
, Почетному гражданину Пензы, председателю городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Владимиру Керханаджеву исполнилось 95 лет. Губернатор Иван Белозерцев поздравил его с юбилеем.

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3 августа участнику Сталинградской битвы и битвы на Курско-Орловской дуге, Почетному гражданину Пензы, председателю городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Владимиру Керханаджеву исполнилось 95 лет. Губернатор Иван Белозерцев поздравил его с юбилеем.

Об этом глава региона сообщил на своей странице в Instagram.

«Без сомнения, этот человек — легенда. Истинный патриот, который многократно доказал свою любовь и верность стране. И это не просто слова, это по-настоящему.

Владимир Михайлович, не смотря на свой возраст, по-прежнему принимает активное участие в общественной жизни, общается со школьниками, помогает другим ветеранам, отстаивает интересы многих людей и открыто высказывает собственное мнение, к которому мы все очень внимательно прислушиваемся», — написал Иван Белозерцев.

Он добавил, что Владимир Керханадхев прошел непростой путь. С 1942 он был на фронте сапером. Обезвредил более 1800 взрывных устройств. В 1945 году, после окончания Великой Отечественной войны, поступил Московское военно-инженерное краснознаменное училище, потом окончил военно-инженерную академию им. Куйбышева, в 1965 году — высшие центральные офицерские курсы гражданской обороны. Служил на Дальнем востоке и в Закавказье. Принимал участие в шести парадах в честь Великой Победы в Ленинграде, в двух — в Москве и в шести — в Ереване.

«Я горжусь тем, что судьба дала мне шанс быть знакомым с ним», — отметил глава региона.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/ivan_belozercev_penza/

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