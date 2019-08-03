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Диетолог раскрыл лучший способ борьбы с лишним весом

3 августа в 13:44 228 просмотров
, сообщает «НСН».

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Российский врач-диетолог Александр Немов поспорил с учеными о пользе бега для похудения, сообщает «НСН».

Тайваньские специалисты считают, что лучшая борьба с лишним весом — бег. Помимо бега они назвали лучшими способами похудеть спортивную ходьбу, йогу, походы в горы и спортивные танцы.

Александр Немов возразил им. Он считает, что нет ничего лучше и полезнее, чем ускоренная ходьба, он также посоветовал менять степень тяжести нагрузки.

«Бег трусцой или чуть-чуть ускоренная ходьба, но она должна быть рваной: сначала идешь нормально, потом минуты на 2−3 ускоряешься, все остальное — ерунда», — подчеркнул специалист.


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