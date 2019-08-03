На ул. Кирова с 1 сентября начнет действовать платная парковка

В пресс-службе мэрии пояснили, что муниципальная автоматизированная парковка закрытого типа находится возле административного здания на ул. Кирова, 62. Оператором станет МКУ «Департамент ЖКХ Пензы».

Отмечается, что создание такой парковки поможет снизить нагрузку и количество нарушений правил парковки на улично-дорожной сети, сократить поток машин, въезжающих в центральную часть города и стимулировать использование общественного и велотранспорта, а также улучшить экологическую обстановку.

В настоящее время сотрудники Департамента ЖКХ обустраивают парковочную зону, делают монтаж и пусконаладку оборудования. Со 2 по 31 августа парковка работает в тестовом режиме бесплатно. С 1 сентября час стоянки будет стоить 20 рублей.