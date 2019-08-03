Два пензенских села временно останутся без газа
Сквер, дороги, водоснабжение. Как изменится жизнь в Чемодановке
Кто уберет горы мусора на берегу Сурского водохранилища?
Отзыв на книгу Дэниела Киза «Прикосновение» (16+)
Наши новости
Владимиру Керханаджеву вручили орден за заслуги перед областью
Пензенец рассказал о «встречнике» на дороге с односторонним движением
Иван Белозерцев поздравил Владимира Керханаджева с 95-летием
Губернатор показал преображение нижнеломовской школы
Чемодановский сторож просит помочь ему спасти крошечных котят
Четыре пензенца ответят за уклонение от уплаты налогов на 90 млн руб
Пензенских бизнесменов научили работать в сфере госзакупок
Пензенцам рассказали, с какими долгами их не выпустят за границу
Рост индекса производства пензенской сельхозпродукции превысил общероссийский
Пензенцев просят не верить извещениям о замене счетчиков воды

На ул. Кирова с 1 сентября начнет действовать платная парковка

3 августа в 14:35 182 просмотра

В Пензе создадут платную муниципальную парковку на улице Кирова.

В пресс-службе мэрии пояснили, что муниципальная автоматизированная парковка закрытого типа находится возле административного здания на ул. Кирова, 62. Оператором станет МКУ «Департамент ЖКХ Пензы».

Отмечается, что создание такой парковки поможет снизить нагрузку и количество нарушений правил парковки на улично-дорожной сети, сократить поток машин, въезжающих в центральную часть города и стимулировать использование общественного и велотранспорта, а также улучшить экологическую обстановку.

В настоящее время сотрудники Департамента ЖКХ обустраивают парковочную зону, делают монтаж и пусконаладку оборудования. Со 2 по 31 августа парковка работает в тестовом режиме бесплатно. С 1 сентября час стоянки будет стоить 20 рублей.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/v_penze_budet_sozdana_platnaya_munitsipalnaya_parkovka_na_ulitse_kirova/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...