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Владимиру Керханаджеву вручили орден за заслуги перед областью

3 августа в 14:51 140 просмотров
, полковнику Владимиру Керханаджеву орден «За заслуги перед Пензенской областью» второй степени.

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Губернатор Иван Белозерцев 3 августа вручил участнику Сталинградской битвы, полковнику Владимиру Керханаджеву орден «За заслуги перед Пензенской областью» второй степени.

«Вы очень много послужили и служите Пензенской области. Спасибо вам за активную работу городского совета ветеранов под вашим руководством. Вы продолжаете приходить в школы, рассказываете детям о Великой Отечественной войне и о Победе нашего народа», — отметил Иван Белозерцев.

Он добавил, что Владимир Керханаджев — символ патриотизма, стойкости и любви к Родине.

«Всегда служил, служу и буду служить до конца своих дней нашей России», — сказал Владимир Керханаджев.

В пресс-центре регионального правительства добавили, что во время встречи Владимиру Керханаджеву постоянно звонили и поздравляли его с юбилеем. Напомним, ветеран отмечает свое 95-летие. Ранее его поздравил Иван Белозерцев.


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