Владимиру Керханаджеву вручили орден за заслуги перед областью

«Вы очень много послужили и служите Пензенской области. Спасибо вам за активную работу городского совета ветеранов под вашим руководством. Вы продолжаете приходить в школы, рассказываете детям о Великой Отечественной войне и о Победе нашего народа», — отметил Иван Белозерцев.

Он добавил, что Владимир Керханаджев — символ патриотизма, стойкости и любви к Родине.

«Всегда служил, служу и буду служить до конца своих дней нашей России», — сказал Владимир Керханаджев.

В пресс-центре регионального правительства добавили, что во время встречи Владимиру Керханаджеву постоянно звонили и поздравляли его с юбилеем. Напомним, ветеран отмечает свое 95-летие. Ранее его поздравил Иван Белозерцев.