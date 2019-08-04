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Пензенцы помогли потерявшейся бабушке вернуться домой

3 августа в 16:04 298 просмотров

В Пензе потерялась 91-летняя женщина. Прохожие обратились за помощью к Росгвардейцам.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, пензенцы обнаружили бабушку на улице Совхоз-техникум. Пенсионерка не могла вспомнить, где она живет. Правоохранители прибыли на место и никого не обнаружили. Они увидели подходящую под описание пенсионерку на улице Мереняшева. Оказалось, что женщина не разговаривает по-русски. Росгвардейцы все-таки смогли при помощи жестов попросить у нее документы. Женщина дала им свою трудовую книжку.

«Вскоре удалось выяснить и адрес, после чего бабушку передали ее дочери», — добавили в пресс-службе.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-2066551/

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