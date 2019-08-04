Пензенцы помогли потерявшейся бабушке вернуться домой

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, пензенцы обнаружили бабушку на улице Совхоз-техникум. Пенсионерка не могла вспомнить, где она живет. Правоохранители прибыли на место и никого не обнаружили. Они увидели подходящую под описание пенсионерку на улице Мереняшева. Оказалось, что женщина не разговаривает по-русски. Росгвардейцы все-таки смогли при помощи жестов попросить у нее документы. Женщина дала им свою трудовую книжку.

«Вскоре удалось выяснить и адрес, после чего бабушку передали ее дочери», — добавили в пресс-службе.