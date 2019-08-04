Стал известен «скрытый» ингредиент продуктов, вызывающий сильную аллергию

Отмечается, что этот ингредиент — кунжут. Употребления кунжута сложно избежать, потому что его часто добавляют в продукты в качестве скрытого ингредиента. При этом его семена могут стать причиной тяжелой аллергии.

Специалисты пояснили, что, в отличие от распространенных видов аллергенов, кунжут поражает в одинаковой степени и взрослых, и детей, независимо от возраста. Они считают, что семена нужно внести в список основных пищевых аллергенов и делать на продуктах, в состав которых он входит, специальные маркировки.