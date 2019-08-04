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В Пензе отремонтируют дорогу в районе автовокзала

4 августа в 09:22 364 просмотра
Facebook рассказал о ходе ремонта дорог в городе. По его словам, более 40 объектов уже преобразилось, но работа еще предстоит большая.

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Мэр Пензы Виктор Кувайцев в Facebook рассказал о ходе ремонта дорог в городе. По его словам, более 40 объектов уже преобразилось, но работа еще предстоит большая.

«Посетили ряд улиц, на которых проводятся работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Завершен ремонт более чем 40 объектов улично-дорожной сети города. На ул. Володарского идет ремонт колодцев, подготовка к укладке верхнего слоя асфальта. На ул. Октябрьской — укладка плитки на тротуарах.

Скоро начнется работа на ул. Кузнечной, это район автовокзала. Здесь предусмотрен ремонт дороги вплоть до подземного перехода к станции «Пенза-I», важное направление — здесь всегда много пешеходов», — написал он.

Напомним, ранее глава администрации сообщал о том, что создается дорога в Заре, и завершена асфальтировка 20 городских дворов.

Фотография: скриншотт https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2250064341973284&set=pcb.2250064511973267&type=3&theater

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