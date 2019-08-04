В Сердобске открыли крупный завод по выращиванию шампиньонов
Пензенцам рассказали о судьбе стадиона «Снежинка»
В Пензе определили порядок проверки целевого расходования средств на капремонт
Отзыв на книгу Дэниела Киза «Прикосновение» (16+)
Наши новости
Пензячка вошла в топ-3 самых красивых участниц конкурса «Мисс Волга»
На «Экспрессе» стартует новое кулинарное шоу «Мой друг — повар»
Пензенская студентка борется за победу в конкурсе «Мисс Волга»
В лагерях Пензенской области в четвертую смену отдохнут 3 573 детей
Пензенцы в августе увидят реконструкцию Отечественной войны 1812 года
Пензенских студентов поразило отношение граждан КНР к русской культуре
Молодые пензенцы могут получить миллион на реализацию идеи
Пензенский студент попал в финал международного конкурса
В Пензенской области ремонтируют 36 школ
«Молком» и зоопарк Пензы запустили совместный проект для детей

Пензу посетил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий

4 августа в 09:43 276 просмотров
, чтобы оценить ход строительства.

" data-title="Пензу посетил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе с рабочим визитом 3 августа побывал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Он осмотрел Спасский кафедральный собор, чтобы оценить ход строительства.

Гостя сопровождали губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Они осмотрели прилегающую к храму территорию и помещения основного здания.

Как сообщает пресс-служба регионального ЗакСобра, митрополиту Варсонофию рассказали, что общественный совет при пензенском парламенте осуществляет контроль за качеством строительно-монтажных работ, а депутаты содействуют в сборе финансовых средств и помогают в процессе воссоздания храма.

В ходе поездки в Пензенскую область архипастырь также отслужил заупокойную литию на могиле архиереев Феодосия и Серафима (Тихонова) в храме-усыпальнице в честь великомученика Димитрия Солунского, приложился к мощам святителя Иннокентия, епископа Пензенского.

В Сердобской епархии он побывал на городском кладбище, где погребен его духовный отец — схиархимандрит Михаил (Кожевников), помолился в Михайло-Архангельском кафедральном соборе, где перед поступлением в Московскую духовную семинарию нес послушания просфорника, истопника, сторожа и алтарника. В дар церкви он преподнес Страстное Евангелие.

Напомним, Варсонофий был настоятелем Казанской церкви в Кузнецке и Успенского кафедрального собора в Пензе. В 1991 году по рекомендации высокопреосвященного Серафима (Тихонова), архиепископа Пензенского и Саранского, был хиротонисан в епископа Саранского и Мордовского, управляющего выделенной из состава Пензенской епархии Мордовской епархии. В 2000 году в течение полугода был временно управляющим Пензенской епархией.

Фотография: фото иерея В. Скоробогатова

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...