Пензу посетил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий

В Пензе с рабочим визитом 3 августа побывал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Он осмотрел Спасский кафедральный собор, чтобы оценить ход строительства.

Гостя сопровождали губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Они осмотрели прилегающую к храму территорию и помещения основного здания.

Как сообщает пресс-служба регионального ЗакСобра, митрополиту Варсонофию рассказали, что общественный совет при пензенском парламенте осуществляет контроль за качеством строительно-монтажных работ, а депутаты содействуют в сборе финансовых средств и помогают в процессе воссоздания храма.

В ходе поездки в Пензенскую область архипастырь также отслужил заупокойную литию на могиле архиереев Феодосия и Серафима (Тихонова) в храме-усыпальнице в честь великомученика Димитрия Солунского, приложился к мощам святителя Иннокентия, епископа Пензенского.

В Сердобской епархии он побывал на городском кладбище, где погребен его духовный отец — схиархимандрит Михаил (Кожевников), помолился в Михайло-Архангельском кафедральном соборе, где перед поступлением в Московскую духовную семинарию нес послушания просфорника, истопника, сторожа и алтарника. В дар церкви он преподнес Страстное Евангелие.

Напомним, Варсонофий был настоятелем Казанской церкви в Кузнецке и Успенского кафедрального собора в Пензе. В 1991 году по рекомендации высокопреосвященного Серафима (Тихонова), архиепископа Пензенского и Саранского, был хиротонисан в епископа Саранского и Мордовского, управляющего выделенной из состава Пензенской епархии Мордовской епархии. В 2000 году в течение полугода был временно управляющим Пензенской епархией.