Губернатор поздравил пензенцев с Днем железнодорожника

По его словам, эта почетная и ответственная профессия требует обширных знаний, целеустремленности, умелого применения на практике накопленного опыта, умений и навыков.

«Исторически сложилось, что многие из вас встречают свой праздник на рабочих местах, в пути, перевозя пассажиров и грузы. День и ночь по стальным магистралям идут поезда, связывая города и населенные пункты нашей необъятной Родины, страны ближнего и дальнего зарубежья.

Год от года вы расширяете сеть железных дорог, увеличиваете объемы перевозок, повышаете производительность труда и качество услуг, широко внедряете инновационные технологии, обеспечиваете безопасность пассажиров и оптимизацию графика движения поездов.

Уверен, что все принимаемые меры позволят вам выйти на новый уровень созидательных свершений, внести весомый вклад в динамичное развитие социально-экономического потенциала страны, повышение качества жизни ее граждан», — сказал губернатор.

Он пожелал железнодорожникам здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях.