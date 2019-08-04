В Пензе снижается число женщин-преступниц

Согласно статистике, в прошлом году 1077 пензячек совершили преступления. Это меньше, чем в два предыдущих года*: в 2016-ом — 1140 дам имели проблемы с законом, в 2017-ом — 1 118 человек. Для сравнения, в 2008-ом 1451 женщина совершила преступление.

В ряде регионов этот показатель значительно выше. К примеру, в Пермском крае 3461 женщина пошла на преступление в прошлом году, в Башкортостане — 3112 местных жительниц, в Самарской области — 3250 дам. Меньше всего показатель — в Мордовии, 743 человека.

Причины, толкающие женщин на проблемы с законом, в статистике не указаны.

* - данные за январь-декабрь