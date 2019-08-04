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В Пензе снижается число женщин-преступниц

4 августа в 12:23 260 просмотров
, преступивших закон. Об этом свидетельствуют данные МВД РФ.

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В Пензенской области отмечается тенденция снижения числа женщин, преступивших закон. Об этом свидетельствуют данные МВД РФ.

Согласно статистике, в прошлом году 1077 пензячек совершили преступления. Это меньше, чем в два предыдущих года*: в 2016-ом — 1140 дам имели проблемы с законом, в 2017-ом — 1 118 человек. Для сравнения, в 2008-ом 1451 женщина совершила преступление.

В ряде регионов этот показатель значительно выше. К примеру, в Пермском крае 3461 женщина пошла на преступление в прошлом году, в Башкортостане — 3112 местных жительниц, в Самарской области — 3250 дам. Меньше всего показатель — в Мордовии, 743 человека.

Причины, толкающие женщин на проблемы с законом, в статистике не указаны.

* - данные за январь-декабрь

Фотография: скриншот https://pixabay.com/ru/photos/%D0%B2%D0%B8%D0%B4-%D0%B8%D0%B7-%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-1081788/

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