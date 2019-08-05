Благоустроена большая часть дворов, в которых работы намечены на этот год (видео)

В Пензе завершаются работы по благоустройству дворов в рамках «Формирования комфортной городской среды». Из 35 объектов на 32-х подрядчики вышли на финишную прямую.

Во дворах занимаются обустройством зон отдыха, асфальтированием проезжей части и парковочных мест, а также установкой малых архитектурных форм.

На ул. Пушкина, 22 и 24 рабочие продолжают укладку асфальтового покрытия на прилегающей к домам территории, формируют зону парковки. Оборудовать места для машин попросили сами жители.

«Многоквартирный дом сам по себе предусматривает большое количество собственников жилых помещений. Есть жильцы, которым хочется оставить зеленую зону и уйти от парковочных пространств, а есть те, которым нужны стоянки, потому что с каждым годом становится все больше и больше автомобилей», — сказал Александр Утин, начальник Управления ЖКХ г. Пензы.

Создание комфортной среды во дворах начинается с выполнения обязательных работ — помимо нового асфальтового покрытия, во дворах появляются детские площадки, зоны отдыха — скамейки и урны.

Формирование бюджета на выполнение всех работ в этом году происходит по новому: помимо региональных и федеральных средств, 5% от необходимой суммы должны внести сами жители.

Пензенцы могут предложить свой вариант благоустройства. К примеру, жильцы дома на ул. Пушкина попросили установить новые игровые и спортивные элементы, а также ограждение: очень часто мяч вылетаеи за пределы площадки на проезжую часть.

Сейчас подрядчики завершают работы по благоустройству сразу на нескольких объектах. До конца сезона им останется привести в порядок три двора, сообщает «Экспресс».

Напмоним, ранее о ходе благоустрйоство доров сообщал мэр Виктор Кувайцев.

Из 35 дворов по программе «Формирование современной и комфортной городской среды» сегодня 20 готовятся к сдаче. Её реализация, а также программ по наказам избирателей и грантовой поддержке позволяют охватить и дворы, и дома, а также привлечь жителей к участию в развитии города. pic.twitter.com/IJ5bXJpdnE — Виктор Кувайцев ( @VKuvaytsev) 3 августа 2019 г.

Видео предоставлено телеканалом.