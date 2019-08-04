В Пензе по просьбе горожан на ул. Антонова установят светофор

Мэр Пензы Виктор Кувайцев сообщил о планах по установке светофора на оживленному участке улицы Антонова. Об объекте просили местные жители, которые опасались переходить дорогу.

«[Вице-мэр] Юрий Ильин рассказал, что в настоящее время появилась возможность установить на улице Антонова светофор. Когда в начале года на встрече в школе жители поднимали этот вопрос, программа была уже сформирована, сейчас по итогам торгов по нацпроекту БКАД ["Безопасные и качественные автомобильные дороги"] образовалась экономия, средства которой направим на обеспечение безопасности этого участка.

Здесь много пешеходов, в том числе — детей, рядом располагается школа, торговые центры. [Начальник городского департамента ЖКХ] Максим Иванкин доложил, что проект — уже в разработке, как только будет готов, начнут работы», — сообщил Виктор Кувайцев в Facebook.

Пензенцы в комментариях к записи восприняли установку светофора неоднозначно. Одни утверждают, что будут пробки, другие говорят, что светофор действительно необходим для безопасности пешеходов.