Самарский «гастролер» забрал из магазина дорогие украшения (видео)

В Пензу он заехал ненадого, только чтобы купить продукты в дорогу. Зайдя в торговый центр, мужчина заметил открытую витрину с ювелирными украшениями.
«Подозреваемый убедился, что продавцы отвлеклись на других клиентов, открыл витрину и похитил ювелирные изделия. После сразу покинул ТЦ. Водителю автомобиля он ничего не сообщил о своем поступке и добрался на попутке в Самару, где похищенные вещи сдал в ломбард», — рассказал Олег Буканов, заместитель начальника следственного управления УМВД России по городу Пензе.
Злоумышленник похитил пять цепочек, два браслета для часов и три каучуковых браслета с золотыми застежками. Ущерб составил более
700 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы, сообщает «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.