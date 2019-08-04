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В Пензе состоится фестиваль велосипедистов (видео)

4 августа в 16:20 80 просмотров
, как и в прошлом году, велодорожка в лесу на Ласточкиной горе.

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Велосипедисты готовятся к спортивному фестивалю в Пензе. До начала остается меньше недели. Местом его проведения станет, как и в прошлом году, велодорожка в лесу на Ласточкиной горе.

Свои заезды велосипедисты посвятят 10-летию сообщества «ВелоПенза». Такое же название носит и сам фестиваль. Несмотря на любительский уровень, соревнования пройдут в нескольких дисциплинах. Среди них основной и самой популярной считается уже успевшая стать классической гонка «кросс-кантри» — в прошлом году она собрала 30 спортсменов. В этом ожидается еще больше заявок. Кроме пензенских, должны приехать гонщики из Самары, Тольятти, Саранска, Ульяновска, Тамбова, Волгограда.

«Из зрелищных дисциплин, которые понравятся любому человеку, даже тому, кто не катается на велосипедах, — Dirt Jumping. Сейчас готовится трамплин. Это зрелищно, потому что ребята будет показывать трюки», — рассказал Илья Щербаков, организатор фестиваля «ВелоПенза».

Фестиваль «ВелоПенза-2019» будет проходить 10 августа с 11 до 18 часов. Так как эти гонки относятся к экстремальным видам спорта, участники обязаны выступать в специальной одежде со шлемом и наколенниками, сообщает «Экспресс».

Возрастные ограничения на мероприятие — 0+.

Видео предоставлено телеканалом.


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