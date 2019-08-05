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В Пензу приедут сильнейшие гимнасты страны

4 августа в 17:12 296 просмотров
«Буртасы» пройдет Кубок России по спортивной гимнастике (0+).

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Сильнейшие гимнасты страны вновь соберутся в Пензе. С 23 по 27 августа во дворце спорта «Буртасы» пройдет Кубок России по спортивной гимнастике (0+).

В турнире примут участие абсолютный чемпион мира Артур Далалоян, призеры Олимпийских игр Никита Нагорный и Ангелина Мельникова, а также многие другие титулованные спортсмены.

Пензенскую область будут представлять Денис Аблязин, Алия Мустафина, Григорий Климентьев, Олег Ступкин, Ильдар Юскаев, Наталья Капитонова, Елизавета Володина и Ульяна Перебиносова.

Стоит отметить, что по результатам Кубка России будет сформирована сборная России, которая в октябре выступит на чемпионате мира в немецком Штутгарте, сообщает «Экспресс».


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